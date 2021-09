Marvel’s Avengers: live stream previsto per l’8 settembre

In un recente aggiornamento sul sito Web del gioco Marvel’s Avengers, Crystal Dynamics ha confermato che l’8 settembre rivelerà una road map aggiornata per il gioco tramite un nuovo live stream. Lo stesso giorno, lo sviluppatore pubblicherà anche un nuovo blog per offrire ulteriori informazioni su ciò che pianificato per il futuro. È interessante che Crystal Dynamics riveli la road map aggiornata del gioco appena un giorno prima del PlayStation Showcase. Di seguito una panoramica del titolo:

Riunisci la squadra dei più forti eroi della Terra, scatena i tuoi poteri e vivi il tuo sogno di supereroe.

Marvel’s Avengers inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo e avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un misterioso nemico provoca un catastrofico incidente, causando una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con tutti i supereroi messi al bando e il mondo nuovamente in pericolo, prende vita una nuova avventura grazie a Kamala Khan, una giovane ragazza determinata a riunire e ricostruire gli Avengers per fermare il potere incontrastato di una nuova forza segreta conosciuta come AIM.

Marvel’s Avengers offre ai giocatori un’esperienza completa che mescola la campagna Riuniti, con le missioni Zona di guerra dell’Iniziativa Avengers in corso. Ogni missione è progettata per presentare le capacità uniche di uno o più eroi, mentre le missioni dell’Iniziativa Avengers possono essere giocate in single-player. La narrazione di Marvel’s Avengers continuerà a espandersi nel corso del tempo con l’aggiunta di nuove storie, disponibili senza costi extra per tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco base. Queste storie continueranno a evolvere la narrazione del mondo di Marvel’s Avengers per diversi anni.

Marvel’s Avengers è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.