Spectre: pubblicato il reveal trailer

É recente la pubblicazione di un intrigante ed improvviso trailer d’annuncio dedicato a Spectre, un titolo di Symbiosis Games che si rifà ad un più classico Splinter Cell per quanto riguarda le sue meccaniche. Si tratta di una produzione indipendente che approderà entro la fine dell’anno su Steam.

Il gioco sarà prevalentemente costituito da elementi tattici e fasi più prettamente stealth, ovvero in cui sarà necessaria una buona dose di furtività. Gli obiettivi del titolo saranno più di uno: si potrà rivestire il ruolo degli “Spettri“, ovvero i soldati (o spie) che dovranno sfruttare più di altre fazioni lo stealth e che appartengono ad un gruppo militare di ignota provenienza; oppure si potranno rivestire i panni dei “Mietitori“, ovvero i membri di una compagnia militare privata altamente finanziata, la quale è composta prevalentemente da abili combattenti, solitamente ex marines statunitensi.

A livello di narrativa, Spectre sarà a tutti gli effetti un thriller che combinerà momenti dalla visuale in terza persona ad altri con la visuale in prima. Punto che giocherà a sfavore (probabilmente) è l’assenza di rappresentazioni di smembramenti o apparizioni di sangue. Sarà frequente, invece, l’utilizzo di armi da fuoco, esplosivi e rappresentazioni di decessi (senza però mettere in mostra le viscere dei corpi).

A livello di gameplay si tratta di uno stealth (come già accennato) ed action che mira ad un’utenza che ne sfrutta la modalità multiplayer competitiva, sebbene asimmetrica. Il trailer che è stato pubblicato reca la seguente descrizione:

Se ti manca un’esperienza come Splinter Cell, e in particolare la sua componente multiplayer asimmetrica in cui si vedono spie contro mercenari, allora questo è il titolo che fa per te.

Spectre di Symbiosis Games, sebbene sia stato annunciato tramite un trailer, non ha fornito ulteriori informazioni inerenti ad una data specifica o ad una finestra di lancio più ristretta. Tuttavia, sappiamo con certezza che sarà disponibile su PC, via Steam entro la fine del 2021.