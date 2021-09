Horizon Forbidden West: la versione PS4 non sarà aggiornabile su PS5

Horizon: Forbidden West di Guerrilla Games è uno dei titoli più attesi del 2022, soprattutto per chi ha giocato e vissuto il primo capitolo della serie di cui è protagonista la cacciatrice di macchine Aloy. Ebbene, recentemente è stata annunciata la data ufficiale di lancio del titolo per PS4 e PS5, la quale, come previsto, non rispecchiava le speranze di chi lo desiderava ardentemente entro la fine del 2021.

Oltre alla data, pare ci siano ulteriori novità inerenti a questo secondo attesissimo capitolo. Queste novità riguarderebbero l’impossibilità di aggiornare la versione PS4 di Horizon: Forbidden West per fargli ottenere delle feature next-gen su PS5. Infatti, più precisamente, un acquirente che ottiene il gioco per last-gen (perché sprovvisto della nuova console) non sarà in grado, in seguito, di aggiornarlo per renderlo adatto alle caratteristiche della più nuova generazione nel momento in cui comprerà PS5.

Per ottenere entrambe le versioni di tutte e due le generazioni, occorrerà acquistare una delle tre edizioni speciali che sono attualmente disponibili (che partono da un prezzo minimo di €79,99). Chiaramente, per chi già è sicuro di non volersi procurare PS5, l’acquisto della versione standard del gioco a €69,99 è obbligato.

Chiaramente, la versione last-gen sarà giocabile su PS5, tuttavia sarà sprovvista di tutte quelle caratteristiche rendono la next-gen quello che è. Mancheranno quindi le funzionalità del Dual Sense, gli elementi grafici e tecnici migliorati, ecc., a differenza di quanto era stato affermato da Jim Ryan di Sony, il quale asserì:

I giochi per PlayStation 5 verranno costruiti da zero per quella piattaforma, mentre per quelli per PlayStation 4 abbiamo in programma un percorso di aggiornamenti per far sì che il passaggio dal software PS4 a PS5 avvenga gratuitamente.

Effettivamente, il caso di Horizon Forbidden West è stato replicato per molte esclusive Sony. Ad esempio, le Director’s Cut di Ghost of Tsushima e di Death Stranding hanno subito (o subirà nel caso del secondo, in quanto deve ancora uscire) un aggiornamento alla versione next-gen a pagamento. Al contrario, il primo capitolo di Horizon e God of War, invece, hanno potuto usufruire delle caratteristiche avanzate di PS5 gratuitamente.

Horizon: Forbidden West, ricordiamo, sarà reso disponibili nelle seguenti edizioni: Standard Edition (€69,99), Digital Deluxe (€79,99), Collector’s Edition (€199,99) oppure Regalla Edition (€259,99). Il titolo sarà giocabile sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 a partire dal 18 febbraio 2022.