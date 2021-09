Lost Ark è stato posticipato a inizio 2022

Lost Ark, l’imminente MMO di Smilegate e Amazon Games, è stato posticipato all’inizio del 2022. La notizia arriva dopo il Closed Technical Alpha Test, con il team che richiede più tempo del previsto per implementare il feedback.

Prima del suo lancio ufficiale il prossimo anno, il gioco terrà un Closed Beta Test dal 4 al 9 novembre, con l’accesso ai possessori del Founder’s Pack. Puoi anche registrarti sul suo sito web ufficiale per avere la possibilità di ricevere un invito. Di seguito l’annuncio del team di Lost Ark:

Dopo l’alfa tecnico, abbiamo lavorato duramente, traducendo muri di testo, eliminando bug, trascorrendo lunghe ore in studio di registrazione e preparando l’infrastruttura del server dietro le quinte. Durante l’analisi di tutti gli ottimi feedback e i dati generati dalla nostra Alpha e l’esame delle recenti modifiche alla versione coreana che vogliamo includere nella nostra versione, abbiamo scoperto molto più lavoro che sarà necessario per lanciare il titolo con la qualità che i nostri giocatori meritano. Dato che i giocatori aspettano da così tanto tempo, vogliamo prenderci il tempo necessario per farlo bene, assicurandoci anche di prenderci cura del benessere dei nostri laboriosi team di Amazon Games e Smilegate RPG. Con questo in mente, abbiamo preso la decisione difficile per spingere il lancio di Lost Ark all’inizio del 2022.



Smilegate e Amazon Games hanno affermato che faranno un lavoro migliore nel comunicare con la community in futuro. In particolare, i fan di Lost Ark possono aspettarsi aggiornamenti mensili per discutere del lavoro che il team sta facendo dietro le quinte. A tal fine, ottobre segnerà il lancio dei suoi forum ufficiali e del canale Discord ufficiale, con la speranza di essere pienamente operativi al momento della Closed Beta di novembre.

Lost Ark verrà lanciato come titolo free-to-play, sebbene siano attualmente disponibili una varietà di bundle che garantiranno l’accesso alla Closed Beta insieme a una varietà di esclusive di gioco.