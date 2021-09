The Serpent Rogue: in arrivo nel 2022

The Serpent Rogue di Sengi Games è un nuovo titolo indie con meccaniche da roguelike (come del resto suggerisce il titolo) applicate ad una mappa open-world. Il famoso editore Team17 ha annunciato che, sebbene i lavori di sviluppo siano ancora piuttosto lontani da una fine, il gioco potrà vedere la luce presumibilmente nel corso del 2022.

In occasione di ciò, il publisher ha pubblicato un trailer d’annuncio per mostrare ai giocatori l’atmosfera e le sensazioni che The Serpent Rogue ha intenzione di trasmettere. Si giocherà nei panni de “Il Guardiano“, ovvero un medico della peste ed alchimista che si propone di sconfiggere il Morbus, ovvero una forza oscura distruttrice.

La natura da roguelike si farà sentire moltissimo, in quanto il mondo, così come gli oggetti che si potranno celare al suo interno e i vari personaggi, verranno generati proceduralmente, provocando un mutamento dell’ambiente circostante ogni volta che si perderà e ricomincerà una nuova partita. Anche se ancora non risulta certo, potrebbe anche essere presente una rosa di finali alternativi, in modo da variare ulteriormente l’esperienza, secondo i quali il protagonista potrà essere visto come protagonista (eroe) o come l’antagonista.

Il Guardiano potrà fronteggiare la minaccia della corruzione tramite esperimenti di natura alchemica che, per esempio, potrebbero dare vita ad una pozione che permetterebbe al protagonista di divenire un gigante. Uno degli elementi chiave, perciò, sarà quello che riguarda la raccolta degli ingredienti atti alla preparazione degli intrugli magici. Le pozioni fungeranno anche da ago della bilancia nelle fasi di combattimento. Inoltre, il Guardiano potrà senza dubbio sfruttare le altitudini grazie alla sua abilità di comunicare con alcuni animali che potrebbero usufruire delle loro abilità per trarre in salvo il medico da situazioni pericolose.

Il titolo era stato già precedentemente presentato alla gamescom 2021 ma, ad oggi, come già accennato, disponiamo di un nuovo trailer esteso che ci fa chiarire ancor di più le idee in merito a questo interessantissimo prodotto. Ricordiamo che The Serpent Rogue arriverà nel 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e su PC, via Steam, su cui è attualmente disponibile una demo gratuita.