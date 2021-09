Fire Emblem Heroes: evento di evocazione per eroi con abilità Moonbow Focus

Fire Emblem Heroes ospita un nuovo evento di evocazione. Dura per una settimana fino al 10 settembre, Heroes with Moonbow è ora disponibile. Di seguito i dettagli:

Inoltre, il nuovo aggiornamento versione 5.9.0 è stato annunciato e arriva dal 5 settembre. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica della prossima patch:

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.

