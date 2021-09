The Medium è disponibile per PlayStation 5

Bloober Team, i maestri del terrore dietro gli acclamati titoli Blair Witch, Observer e Layers of Fear, hanno lanciato il titolo horror psicologico The Medium su PlayStation 5. Ora, passare al mondo spirituale, risolvere enigmi e seguire vari percorsi darà una sensazione soprannaturale grazie alla nuova integrazione Dual Sense su PS5. I giocatori possono accedere al PlayStation Store per acquistare la versione standard o la Deluxe Edition, che include il gioco base, la colonna sonora originale e un artbook digitale.

Per commemorare questa occasione ultraterrena, Bloober Team ha condiviso un nuovo video di gameplay su PlayStation 5 per illustrare l’inquietante esperienza del doppio mondo sulla nuova piattaforma. Facendo un passo avanti, la versione PlayStation 5 utilizza le caratteristiche uniche del controller Dual Sense, offrendo la versione più tattile e coinvolgente mai vista. Inoltre, Bloober Team e Koch Media hanno introdotto la versione fisica di The Medium in tutto il mondo per PC, Xbox Series X|S e PS5. The Medium ha un’edizione fisica standard e The Medium: Two Worlds Special Launch Edition, disponibile presso rivenditori selezionati. La versione Two Worlds Special Launch Edition include un’esclusiva confezione Steel book, la colonna sonora originale e un art book con copertina rigida di 32 pagine. Bloober Team e Black Screen Records pubblicheranno anche l’Original Soundtrack su vinile e CD, con un’uscita prevista per ottobre: i preordini sono ora disponibili.

The Medium è un gioco horror psicologico in terza persona che presenta un innovativo gameplay a doppia realtà. I giocatori assumono il ruolo di Marianne, una medium dotata di diverse abilità psichiche, ed esplorano il mondo reale e quello degli spiriti alternativamente e simultaneamente per scoprire un oscuro mistero, spiriti sinistri e subdoli enigmi che solo un medium può risolvere. Sviluppato e pubblicato da Bloober Team, The Medium è il progetto più ambizioso realizzato finora e sarà disponibile su PlayStation 5 da oggi.