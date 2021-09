Battlefield Mobile: avvistato su Google Play Store

Il titolo dedicato a Battlefield Mobile è stato di recente avvistato sullo store di Google. La scheda dedicatagli non consente tuttavia di dare inizio al download del gioco, ma presenta le caratteristiche base e le funzionalità di questo. Secondo la descrizione sullo store digitale per dispositivi mobile, il gioco includerà battaglie su larga scala, ambienti che potranno essere distrutti, varie modalità di gioco e classi di personaggi molteplici, le quali presenteranno al loro interno personaggi unici.

La descrizione di Battlefield Mobile recita la seguente descrizione:

Costruisci un equipaggiamento di armi e gadget rivoluzionari. Combatti per il controllo dei veicoli, come ad esempio carri armati. Distruggi dei cambi di battaglia tramite armi dotate di un ampio raggio d’azione. Le abilità dei personaggi aumenteranno man mano che si proseguirà nella campagna, garantendo una crescita costante. In tutte le modalità presenti si potranno rivivere tutte le situazioni selvagge e spettacoli esplosivi per cui Battlefield si è creato una fama nel corso degli anni. Che si tratti di superare una torre o di paracadutarsi da un’altezza esagerata o, ancora di seppellire i tuoi nemici sotto le macerie di un edificio mezzo distrutto.