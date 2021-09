Project Magnum si mostra in un nuovo teaser trailer

Di produzione coreana, Project Magnum è il nuovo sparatutto con forti componenti ruolistiche si accinge ad approdare sulle console di Sony e PC. La software house responsabile del suo sviluppo è NAT Games, di proprietà di Nexon, che già aveva annunciato qualche mese fa il prodotto.

Il titolo “Project Magnum” è attualmente provvisorio in attesa di quello definitivo e, all’improvviso, sul canale YouTube ufficiale di Sony, abbiamo potuto osservare un nuovissimo teaser trailer dedicato proprio a questo progetto. Il trailer in questione, il quale si può trovare in calce alla notizia, ha mostrato frammenti di gameplay, creature misteriose e armi da fuoco incredibili.

A livello di ispirazione, pare che questo sparatutto riprenda le fila di Final Fantasy a livello grafico, nonché di Destiny e di Devil May Cry. Per quanto invece concerne quel poco che si è visto di gameplay, sappiamo che con molta probabilità si tratterà di uno sparatutto in terza persona in cui i personaggi avranno a disposizione anche delle magie elementali da poter sferrare.

Il teaser trailer, inoltre, pare abbia voluto porre molta enfasi su questa specie di corda elastica (o magica) di cui dispongono i personaggi, la quale fungerà da rampino per raggiungere altitudini altrimenti non conquistabili. Project Magnum, come si nota dal termine di filmato, è attualmente in sviluppo ed è atteso per una release su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.