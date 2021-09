Death Stranding Director’s Cut: ecco la data del trailer finale

Hideo Kojima si sta preparando a lanciare sul mercato Death Stranding Director’s Cut, che arriverà in esclusiva su PlayStation 5 nella giornata del 24 settembre 2021. I giocatori potranno provare i contenuti aggiuntivi proposti in questa edizione speciale, dando modo a quest’ultimi di provare le novità principali dell’avventura con protagonista Sam Porter Bridges.

Ebbene, direttamente sul profilo social su Twitter di Hideo Kojima veniamo a conoscenza della data di pubblicazione del trailer finale dedicato a Death Stranding Director’s Cut. Da quanto annunciato dallo sviluppatore, il trailer sarà reso disponibile nella giornata dell’8 Settembre 2021 alle ore 9:00 italiane.

Ecco la descrizione del gioco sul PlayStation Store di PS5:

Intanto, per stuzzicarvi l’appetito in attesa del gioco, sulle nostre pagine potete trovare l’anteprima del gioco.

1/2

The release date of DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT final trailer has been set. The handmade trailer (recorded in PS5 wide mode) will be released on Sept 8 at 8am/BST, 12am/PST on the official KJP YouTube channel. Please watch it with a sound environment if possible. pic.twitter.com/dxqLFjaJKT

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 3, 2021