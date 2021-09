Life is Strange True Colors: annunciata una nuova estensione per Twitch

Lascia che i tuoi spettatori votino in diretta su ogni scelta importante del gioco. Scegli se visualizzare i loro suggerimenti prima di prendere le tue decisioni o dagli il pieno controllo della storia con l’estensione Crowd Choice per Twitch, che debutta con Life is Strange: True Colors. La feature Crowd Choice coinvolge gli spettatori più profondamente nel tuo gioco, consentendo loro di votare decisioni avvincenti e scelte cruciali, dal vivo, mentre giochi. Tutto ciò che i tuoi spettatori devono fare è attivare l’estensione e partire!

È semplice e veloce anche per Twitch: collega il tuo account Square Enix Members a un gioco supportato, come Life is Strange: True Colors, avvia lo streaming e attiva la modalità Crowd Choice dal menu “Live Stream” nelle Impostazioni del gioco. Crowd Choice offre due modi per verificare la saggezza del pubblico, con l’emittente sotto il pieno controllo delle opzioni e della tempistica del sondaggio.

Sceglierai la modalità Full Democracy, dove la saggezza della folla deciderà automaticamente tutte le scelte principali o Suggestion, dove puoi prendere del tempo per pensare alla scelta dei tuoi spettatori… prima di decidere di fare qualcosa di completamente diverso da quello che avresti fatto tu? La feature Crowd Choice offre una grande opportunità per i giochi narrativi come Life is Strange: True Colors.

Attiva l’estensione Square Enix Crowd Choice per essere coinvolto nel gioco. Vota in diretta le scelte di gioco per influenzare ogni decisione importante, aiutare a modellare la narrazione e lasciare il segno nella storia.