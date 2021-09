Tokyo Game Show 2021: Nintendo annuncia che non sarà presente

Sta per arrivare a fine mese uno degli eventi nipponici più importanti nel paese del Sol Levante, ossia il Tokyo Game Show 2021, dove potremo vedere diverse produzioni in azione. Ebbene, secondo quanto annunciato recentemente da Nintendo sulle pagine social, l’azienda giapponese ha confermato che non sarà presente in alcun modo all’evento tanto atteso dai fan, soprattutto nipponici.

Però, nonostante questo, i giochi in uscita di terze parti su Nintendo Switch saranno presenti lo stesso la Tokyo Game Show 2021. Secondo alcune fonti non ufficiali, Nintendo avrebbe intenzione di tenere in proprio un Direct dedicato al mondo Nintendo, però non sappiamo esattamente se queste voci corrispondano al vero. Di conseguenza, aspettiamo dei comunicati ufficiali a breve dalla compagnia.