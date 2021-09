COGEN Sword of Rewind: rimandata la data di lancio

Durante l’Indie Live Expo 2020 sono stati presentanti diversi giochi i quali sono stati molto apprezzati dal pubblico. Uno tra questi è COGEN Sword of Rewind, sviluppato da Gemdrops, Inc era stato annunciato per il 2021, ora ha una data certa: Il gioco uscirà ufficialmente il 27 gennaio 2022.

COGEN: Sword of Rewind sarà presente sulle piattaforme principali: Xbox Series X/S, Xbox One, Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Le prime edizioni che verranno pubblicate in versione fisica avranno un contenuto extra scaricabile: Una storia aggiuntiva e un personaggio giocabile: Akasha. La Limited Edition avrà anche uno special Art Book, un mini cd con le tracce del gioco e un traccia doppiata Inedita (oltre alla storia aggiuntiva e al personaggio giocabile)

Ecco la descrizione del gioco:

Nei panni di una giovane eroina chiamata Kohaku, ci troveremo ad affrontare battaglie mozzafiato e puzzle in questa storia in 2D.

La giovane Kohaku avrà una compagna fedele, la sua lama la quale parlando di sua spontanea volontà, si presenterà come ExeBreaker. All’interno di ExeBreaker esiste il sistema Ouroboros ovvero il potere di riavvolgere il tempo fino a tre secondi. Combatti, muori e riavvolgi, il tutto per creare situazioni di gioco che possano favorirci negli scontri più complessi

