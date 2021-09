Far Cry 6: annunciati i requisiti per PC

Uno dei giochi più attesi dopo l’Ubisoft Forward è sicuramente Far Cry 6, gioco sviluppato dalla nostra amata Ubisoft che ha finalmente rilasciato un tweet dove sono elencati i requisiti per PC. Come possiamo vedere spaziano dal Low Setting all’ Ultra con DirectX Raytracing attivo

Here is everything you'll need to know about the PC specs to best experience #FarCry6. Find more details here: https://t.co/Gktmmlf9qq pic.twitter.com/5B5s9sifG9

— Far Cry 6 (@FarCrygame) September 2, 2021

In merito a queste prestazioni, Ubisoft ci ha già mostrato un trailer dove possiamo vedere coi nostri occhi come si presenta il gioco su PC. Vi ricordiamo che il gioco uscirà anche su console next gen, ma anche su PlayStation 4 e Xbox one, quindi non c’è bisogno di disperare in caso di un PC poco performante. Vi invitiamo a vedere il trailer del gioco su Xbox Series X e valutare voi stessi.

Attendiamo con ansia l’ultima fatica della casa francese, oltre che per il gameplay che abbiamo visto essere dinamico e in linea con la saga.