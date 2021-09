Gotham Knights: svelata la cover ufficiale

Warner Bros. Games e DC hanno rivelato oggi l’immagine di copertina ufficiale di Gotham Knights, il gioco open-world action RPG in terza persona in arrivo nel 2022 sviluppato da Warner Bros. Games Montréal. In Gotham Knights i giocatori potranno vestire i panni dei personaggi della Batman Family: Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Una nuova generazione di supereroi DC che dovranno dimostrarsi all’altezza nel ruolo di protettori di Gotham City in seguito alla morte di Batman.

Sabato 16 ottobre alle 19:00 ci sarà poi l’appuntamento con DC FanDome, dove verranno mostrate novità su Gotham Knights.

Gotham Knights si basa su una storia originale ambientata nell’universo DC di Batman e metterà in scena una Gotham City dinamica e interattiva dove la criminalità si è diffusa a macchia d’olio per le strade. I giocatori dovranno risolvere misteri che risalgono ai capitoli più oscuri della storia della città e sconfiggere nemici arcinoti, mentre una nuova era di supereroi cambia pelle per reinventarsi in questa nuova versione del Cavaliere Oscuro.

Qui sotto potete vedere la cover, in cui si vedono proprio, da sinistra verso destra, Robin, Nightwing, Batgirl e Cappuccio Rosso. Vi ricordiamo che il gioco arriverà nel 2022 su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.