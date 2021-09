505 Games: sconti e video per il 15esimo anniversario

505 Games ha annunciato un corposo Publisher Sale insieme a giveaway, interviste e altre attività per festeggiare il 15° anniversario della società.

Ci sono infatti sconti su quasi tutti i titoli del catalogo di 505 su Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store e Nintendo eShop, da oggi fino al 25 settembre.

Nei primi anni dell’azienda, 505 Games era conosciuta soprattutto come distributore di giochi per console. Dopo quindici anni, 505 è cresciuta fino a diventare un importante e ammirato editore di titoli per console, PC e dispositivi mobile, con una notevole gamma di giochi recenti. I punti salienti includono il gioco dell’anno 2019, Control, il pluripremiato gioco d’azione cyberpunk Ghostrunner dell’anno scorso (con un sequel già in produzione), il blockbuster multimilionario Terraria e una serie di giochi free to play di alto profilo.

Come tale, 505 Games spera di celebrare il suo 15° anniversario insieme ai giocatori che hanno contribuito a portare il publisher alla ribalta, a partire da questi saldi che offrono sconti fino all’80%. Alcuni esempi qui sotto:

PlayStation & Xbox ● 60% di sconto su Control: Ultimate Edition ● 60% di sconto su Journey to the Savage Planet ● 80% di sconto su Assetto Corsa Ultimate Edition ● 50% di sconto su Ghostrunner ● Fino a 65% di sconto su oggetti in-game di Gems of War [Xbox] Epic ● 60% di sconto su Death Stranding ● 60% di sconto su Journey to the Savage Planet ● 50% di sconto su Ghostrunner ● 60% di sconto su Control [base game] Nintendo ● 50% di sconto su Terraria ● 50% di sconto su Control [gioco base] ● 50% di sconto su Ghostrunner ● 50% di sconto su Bloodstained: Ritual of the Night Steam ● 60% di sconto su Death Stranding ● 60% di sconto su Control: Ultimate Edition ● 60% di sconto su Assetto Corsa Competizione ● 30% di sconto su Red Solstice 2 ● Fino a 65% di sconto su oggetti in-game di Gems of War

All’interno dell’RPG free-to-play Gems of War, sarà presente uno speciale pet in gioco, un regalo celebrativo per i giocatori e altri vantaggi aggiuntivi.

Potete visitare il sito di 505 Games per un mese intero di eventi per l’anniversario, tra cui interviste, giveaway e altre feature divertenti, come una linea temporale interattiva che documenta i momenti chiave della storia dell’azienda.

Qui sotto potete vedere uno speciale video di ringraziamento con artisti dell’industria che hanno lavorato con il publisher, a partire da Hideo Kojima, per poi passare a Koji “IGA” Igarashi (Bloodstained: Ritual of the Night), Sam Lake di Remedy, Courtney Hope (la voce di Jesse Faden in Control), e tanti altri.

Quest’altro video mostra invece alcuni dei titoli pubblicati in questi anni dal publisher milanese.