Golf Club Wasteland: trailer di lancio per il golf post-apocalittico

Annunciato a giugno, da oggi 3 settembre è disponibile Golf Club Wasteland, un particolare titolo di golf ambientato in un mondo post-apocalittico, dove la vita umana è stata spazzata via e La Terra è un campo da golf per mega-ricchi. Il gioco, sviluppato da Demagog Studio e pubblicato da Untold Tales, arriva su PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e con retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione di Golf Club Wasteland su Steam:

I ricchi sono volati su Marte, ma ogni tanto tornano sulla Terra per una partita a golf. In questa landa desolata, ogni buca offre una piccola storia e un rompicapo da risolvere per ottenere il colpo perfetto. Gioca in mezzo a monumenti brutalisti semidistrutti, centri commerciali in rovina e musei abbandonati, tra insegne al neon e graffiti di protesta.

Avrai tre diverse fonti per mettere insieme i pezzi della storia e capire cosa è successo all’umanità. – I racconti del golfista solitario, tornato sulla Terra per un’ultima partita. – Le trasmissioni di Radio Nostalgia From Mars, uno spaccato della vita su Marte. – La narrazione di uno “”spettatore segreto”” che ti osserva da lontano.

Fatti accompagnare da una colonna sonora ad hoc, oltre che dalle storie personali trasmesse da Radio Nostalgia From Mars. Questa stazione radio si rivolge ai cittadini di Marte che rimpiangono la vita sulla Terra, amano ascoltare la musica degli anni 2020 e condividere i ricordi del passato. Un DJ dalla voce suadente conduce lo show con annunci che dipingono la vita su Marte in termini assai poco allettanti.

Con tre diverse modalità di gioco, ogni golfista troverà pane per i propri denti. I meno competitivi potranno concentrarsi sulla storia e rilassarsi giocando in Modalità Storia. Chi cerca una sfida in più potrà cimentarsi nella Modalità Sfida, cercando di superare ogni buca in un numero limitato di tiri, usando abilità e ingegno. I veri professionisti potranno giocare in Modalità Ferro, che lascia un margine d’errore davvero ridotto. I comandi intuitivi e l’interfaccia minimale permettono a tutti di imparare in fretta e giocare al ritmo preferito.

Ogni copia del gioco include la colonna sonora digitale ufficiale di Golf Club Wasteland, più un Graphic Novel Art Book che espande la storia del golfista solitario Charley in un incredibile formato visivo.