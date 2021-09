Project TRIANGLE STRATEGY: confermato al TGS2021

Durante il Tokyo Game Show 2021 avremo occasione di vedere molti giochi, tra cui il già annunciato spazio di 50 minuti per i prodotti Square Enix, dove sono stati confermati diversi giochi che verranno presentati tra cui: Project TRIANGLE STRATEGY. Questo ci rende molto speranzosi per quanto riguardo questo evento considerato uno degli eventi nipponici più importanti nel paese del Sol Levante. Anche se oggi è stata annunciata l’assenza da partre di Nintendo.

Il gioco sarà esclusiva per Nintendo Switch e finalmente avremo molto più dettagli, tra cui la data (o almeno si spera). Il gioco nato dalla collaborazione di tre grandi case: Nintendo, Square Enix e Artdink si presenta come un gioco davvero ben fatto che non farà pentire il giocatore dell’acquisto, anzi vi incanterà con il suo stile.

Tomoya Asano ha rivelato che Project TRIANGLE STRATEGY avrà molteplici finali, infatti lui stesso ci dice che

Stiamo progettando per il gioco molteplici finali

per poi continuare con:

Per quanto riguarda le ore di gioco siamo ancora in alto mare… Noi comunque puntiamo alle 50 ore, ma sembra che non vada mai a finire cosi

Il gioco si presenta come un Jrpg a turni, con una grafica 2D-HD la quale ricorda molto Octopath Traveler (che abbiamo testato sia su Switch che PC) a livello grafico. La sua presenza al TGS2021 ci fa ben sperare, durante la nostra esperienza ci ha incuriosito molto il sistema delle classi e siamo curiosi di come siano state sviluppate e la loro influenza.

E voi invece, che titolo aspettate di più dal Tokyo Games Show 2021?