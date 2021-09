Rainbow Six Siege: trailer animato su Crystal Guard

A metà agosto Ubisoft ha mostrato le novità in arrivo con la nuova stagione di Rainbow Six Siege, Crystal Guard. Nel reveal, sono state svelate informazioni sul prossimo operatore Osa, ingegnera prodigio proveniente dalla Croazia che porta in dote a Nighthaven la sua esperienza, un bel po’ di arguzia e la sua passione sfegatata per i film di fantascienza degli anni ’60.

Oggi, sono state svelate ancora più informazioni sull’operatore, che potete vedere qui sotto nel nuovo trailer animato pubblicato da Ubisoft. Crystal Guard inizia martedì 7 settembre con un nuovo Battle Pass per sbloccare immediatamente Osa.