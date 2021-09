Project Winter: annunciata la data su PS4 e Switch

Già disponibile su PC dall’anno scorso e sulle console Xbox da gennaio (arrivato anche su Game Pass per console e PC), Project Winter ha una data d’uscita anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il publisher e sviluppatore Other Ocean ha infatti annunciato che il survival multiplayer per otto giocatori arriverà su queste console il 16 settembre.

Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato sull’account ufficiale del gioco.

Project Winter is Coming to PlayStation and Nintendo Switch! 🙌

Backstab your friends across even more platforms on September 16, 2021🔪 pic.twitter.com/1vVcbAcATz

— Project Winter (@ProjWinter) September 3, 2021