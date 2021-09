Aragami 2: avrà le caratteristiche che gli sviluppatori volevano nel primo

In un’intervista con Wccftech, il Game Director di Aragami 2 e co-fondatore dello studio Lince Works, David León, ha parlato delle ambizioni per il secondo episodio della serie. Ha affermato che dal primo gioco era stato lasciato fuori molto, a causa della mancanza di esperienza, risorse e budget. Con il secondo gioco, ci sono stati meno problemi sotto questo punto di vista. Con feature come la personalizzazione, livelli più ampi e ri-giocabili, co-op e un sistema di combattimento migliorato, il gioco è molto più vicino alla visione del titolo originale che gli sviluppatori speravano di realizzare.

“Per il primo capitolo di Aragami, abbiamo dovuto tralasciare una grande quantità di caratteristiche e altre idee più grandi, semplicemente perché ci mancavano l’esperienza, le risorse e il budget. Quindi, Aragami 2 rappresenta tutto ciò che volevamo che il primo capitolo fosse.

“Il salto tecnico in questo sequel è evidente. Aragami 2 ha livelli significativamente più grandi con una più ampia diffusione verticale al centro, il che significa più libertà e rigiocabilità per i giocatori. Accoppiato con un gameplay più pulito e fluido, vi sentirete veramente come un ninja nei panni di Kurai.

“Poiché Aragami 2 può essere giocato da 3 giocatori in co-op online, abbiamo posto particolare attenzione alla composizione dei clan e alla loro identità. Deve sembrare che il proprio clan abbia uno stile proprio e che, al suo interno, ogni giocatore abbia un aspetto singolare. Abbiamo incluso una maggiore varietà di funzioni di personalizzazione del personaggio per customizzare il proprio aspetto e l’equipaggiamento.

“Infine, il team ha deciso di sviluppare un nuovo sistema di combattimento da zero. Questo è stato davvero uno dei test più ambiziosi e impegnativi per noi. In Aragami 2, sei tu a decidere come ingaggiare i nemici, se rimanere nascosto o combatterli direttamente. Siete voi a scegliere il vostro stile di gioco. Tutto sommato, sentiamo di aver raggiunto un buon equilibrio, rendendo il combattimento opzionale, ma difficile da padroneggiare, in modo da non essere abusato dai giocatori”.

Aragami 2 uscirà il 17 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il gioco era stato mostrato anche all’[email protected] Showcase di agosto.