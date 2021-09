I am Jesus Christ: il digiuno nel deserto nel nuovo video

Lo sviluppatore SimulaM ha pubblicato un nuovo video gameplay relativo al suo “simulatore di Gesù”, I am Jesus Christ.

Qualche mese fa avevamo visto come gli sviluppatori avevano deciso di passare da Unity ad Unreal Engine, fornendo il primo sguardo con i test fatti con il nuovo motore grafico.

Oggi è stata mostrata una parte nota dell’esperienza del figlio di Dio, dove digiuna nel deserto per quaranta giorni. Per essere precisi, si possono vedere gli ultimi tre giorni.

Questo il testo che accompagna il video:

Siamo lieti di mostrarvi il nuovo devlog 20 sullo sviluppo di “I Am Jesus Christ”. In questo video, vorremmo presentarvi un filmato di gameplay dal livello in cui Gesù Cristo andò nel deserto per 40 giorni senza cibo né acqua. Come vi sembra? Tutto questo e altro in questo video speciale…

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che è attesa per quest’anno la campagna crowdfuning su Kickstarter, mentre il rilascio del gioco al momento è previsto per il 2022.

Queste le caratteristiche principali di I am Jesus Christ attraverso la pagina Steam: