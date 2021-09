Turbo Overkill: annunciato l’FPS ispirato ai classici

Turbo Overkill, FPS cyberpunk dal creatore della mod Total Chaos di DOOM II e pubblicato da Apogee Entertainment, arriverà nel 2022 su Steam, GOG e Epic Games Store per PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Ispirato da alcuni dei grandi classici del genere, Doom, Duke Nukem e Quake, con un’ambientazione cyberpunk, Turbo Overkill è l’FPS più feroce rilasciato da Apogee. Si gioca nei panni di Johnny Turbo, mezzo metallico, mezzo umano e mezzo pazzo, potenziato con razzi nascosti nel braccio e una motosega che si estende dalla parte inferiore della gamba permettendovi di fare a pezzi i nemici.

In questo paesaggio infernale dove Blade Runner incontra Doom, Johnny torna alla sua città natale, Paradise, e trova l’intera popolazione posseduta da Syn, un’IA canaglia, e il suo esercito di servi. Alla disperata ricerca di soldi per superare i suoi errori del passato, Johnny sceglie il compito impossibile di distruggere la più grande IA mai creata. I cacciatori di taglie rivali vogliono però reclamare il premio per primi.

“Turbo Overkill è veloce, frenetico e feroce, l’eccesso personificato”, ha detto Sam Prebble, di Trigger Happy Interactive. “Questo è il gioco che abbiamo sempre voluto fare; realizzarlo è un sogno. Nemici implacabili, armi estremamente letali e divertenti, velocità e precisione sopra ogni cosa – se amate Quake III Arena, DOOM moderno e classico, o i leggendari sparatutto in prima persona di Apogee, vi sentirete a casa in Paradise”. “Come colui che ha contribuito a lanciare il genere degli sparatutto con Wolfenstein 3D, Rise of the Triad, Duke Nukem 3D, Max Payne e Prey, non ero così eccitato per un FPS dai tempi d’oro di Apogee/3D Realms“, ha scritto Scott Miller, fondatore di Apogee Entartainment. “Turbo Overkill è un sandbox di idee di gioco divertenti e originali che si uniscono come una serata con pizza calda e fondente e la vostra birra fredda e spumeggiante preferita. Giocare a questo gioco mi ha reso di nuovo un amante di Turbo”.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.