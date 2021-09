Alan Wake riceverà una remastered su PS5 e PS4?

Alan Wake, titolo targato Remedy Entertainment, reso disponibile su PC, Xbox 360 e nel 2010, è stato spesso e volentieri protagonista di diversi rumor e non solo. Ricordiamo anche che con l’ultimo DLC di Control, gli universi dedicati ad entrambi i titoli sono strettamente collegati fra loro, tanto da far rallegrare i fan poiché in molti ipotizzano che Alan Wake possa tornare sul mercato.

Ebbene, seppur manca l’ufficialità della notizia, nel corso delle recenti ore sono apparsi in rete dei rumor che, se confermati, sarebbe veramente una gradita sorpresa per i giocatori. Secondo quanto svelato dall’utente @Wario64 su Twitter, egli ha scovato le versioni PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox dedicate entrambe al titolo in questione. Questo potrebbe significare che una remastered potrebbe approdare sugli scaffali dei negozi.

Inoltre, come se non bastasse l’annuncio in sé, è visibile anche la data d’uscita della presunta remastered: 5 ottobre 2021. Ebbene, se tutto ciò venisse confermato renderebbe felici gli appassionati ma anche per chi non si è mai avvicinato alla saga. Intanto, noi aspettiamo notizie ufficiali da Remedy Entertainment in merito all’argomento.