Battlefield 2042: il nuovo trailer si focalizza sugli specialisti

Seppur ancora DICE ed Electronic Arts non si siano pronunciati ancora sulla fase beta di Battlefield 2042, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S nella giornata del 22 ottobre 2021, entrambe le compagnie hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer molto interessante. Oltre a mostrare qualche sequenza di gameplay, la clip video in questione si concentra maggiormente sugli specialisti e le loro abilità peculiari.

Si comincia con Webster Mackay, uno specialista di classe Assalto che usa il gancio d’arrampicata per affiancare i nemici e raggiungere nuove altezze. Ha anche il tratto Nimble, che fornisce una maggiore agilità. Maria Falck è una classe Supporto ed è armata con una Pistola S21 Syrette. Questa cura i compagni di squadra da lontano e può anche curare se stessa. Il suo tratto di chirurgo da combattimento le permette di riportare in piena salute i compagni caduti. Il prossimo è Pyotr “Boris” Guskovsky, un ingegnere che può usare il sistema SG-36 Sentry. Questa torretta individua e spara automaticamente sui nemici, mentre il tratto Operatore Sentinella permette di stare vicino alla torretta per aumentarne la precisione.

Infine abbiamo Wikus “Casper” van Daele, uno specialista di ricognizione adatto al cecchinaggio e può usare il drone OV-P Recon per rivelare le posizioni nemiche e distruggere l’elettronica. Il tratto del sensore di movimento rileva le minacce in arrivo, di solito fiancheggiatori, e permette a van Daele di reagire. Insomma, sembrerebbe che gli operatori presenti in Battlefield 2042 abbiano diverse caratteristiche interessanti, sperando di provarle al più presto con la beta in arrivo nei prossimi giorni.