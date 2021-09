Splitgate: nessun piano per portare una modalità battle royale

Sappiamo come il mercato e al contempo il trend dedicato ai battle royale salga vertiginosamente, anche ad esponenti del genere come Apex Legends, Call of Duty Warzone, Fortnite e tanti altri ancora. Nonostante Splitgate si stia rivelando un incredibile successo, il free to play arena shooter fps, gli sviluppatori hanno svelato qualche dettaglio su una possibile modalità battle royale.

Al momento attuale, gli sviluppatori non hanno il ben che minimo interesse ad implementare una modalità battle royale su Splitgate. Infatti, molti giocatori erano preoccupati di vedere all’interno del proprio titolo preferito la battle royale, però, 1047 Games ha successivamente detto “Mai dire mai”, il che potrebbe significare che in futuro possa vedere la luce una modalità del genere, ma non in questo periodo.