Deep Down: Shawn Layden non sa più nulla sul gioco

Deep Down, il titolo di Capcom ormai diventato leggenda senza mai essere stato pubblicato su PlayStation 4. Parliamo del souls-like gratuito in sviluppo presso lo studio giapponese, annunciato nei primi mesi di vita della console old-gen di Sony Interactive Entertainment (ossia nel 2013). Dopo poche immagini condivise da Capcom, del progetto non sono più giunte notizie.

A quanto pare neanche Shawn Layden, ex-capo di PlayStation, ha più ricevuto notize su Deep Down. A chiederglielo è stato Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, che come risposta alla domanda “Che fine ha fatto il gioco”, ha ricevuto come risposta un “Non ne ho idea!”. Dunque, con ogni probabilità il progetto è stato abbandonato ormai da anni e difficilmente verrà riesumato in occasione dell’imminente PlayStation Showcase. No, non metteteci proprio il pensiero!