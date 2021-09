Final Fantasy 7 Remake arriva finalmente su PC?

Sembra più probabile che Final Fantasy 7 Remake verrà lanciato per PC dopo che un elenco di titoli in arrivo su Epic Game Store ne ha confermato l’arrivo. All’inizio di quest’estate, il tracker del sito EpicData ha scoperto riferimenti nel database di Epic Games Store a due titoli: Alan Wake Remastered e Final Fantasy 7 Remake. Questo fine settimana una fuga di notizie confermato la prima, aggiungendo credibilità alla fuga di dati del database e all’elenco di Final Fantasy per PC.

Alan Wake Remastered è stato elencato presso il rivenditore Rakuten Taiwan per il lancio su PS4, PS5 e Xbox il 5 ottobre. Questa notizia aggiungere ulteriore credibilità dopo il precedente accordo di Square Enix per rendere la serie Kingdom Hearts disponibile su PC per la prima volta come esclusiva di Store, all’inizio di quest’anno. Il periodo di esclusiva PlayStation di 12 mesi di Final Fantasy 7 Remake doveva concludersi nell’aprile 2021. Tuttavia, questo sembra essere stato esteso di sei mesi con il lancio della versione per PS5 a giugno. Intergrade è un aggiornamento per PS5 del gioco di ruolo dell’anno scorso con grafica migliorata, tempi di caricamento più rapidi, una modalità foto e feedback tattile, nonché la nuova storia DLC di Yuffie. In uno speciale live streaming giapponese di Final Fantasy 14, Naoki Yoshida ha annunciato:

Vogliamo davvero mostrare qualcosa per il Tokyo Game Show 2021, ma probabilmente non possiamo rispettare quella scadenza … vogliamo sicuramente mostrarlo, ma non è meglio se quando lo faremo, sarai in grado di giocarci subito dopo? Personalmente non mi piace quando vengono rilasciate piccole informazioni per mettere insieme le persone. Ne ho parlato con il team e il direttore Takai-san. Vogliamo rivelare qualcosa in cui le persone diranno: Voglio suonarlo ora! Rilascialo ora! E possiamo rispondere, certo, ecco qua! So che come azienda vogliono che lo mostriamo almeno al TGS.



Final Fantasy 7 Remake è disponibile per PS4 e PS5.