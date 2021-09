Fire Emblem Heroes: nuovo evento di evocazione Scion of Twelve

Nintendo e Intelligent Systems hanno annunciato il prossimo evento di evocazione per Fire Emblem Heroes, Scions of Twelve. Larcei: Scion of Astra (doppiato da Lizzie Freeman), Julia: Scion of the Saint (doppiato da Cassandra Lee Morris), Lewyn: Wind Song Scion (doppiato da Steve Staley), e il duo Leif: Destined Scions (doppiato da Nicolas Roye e Christian La Monte). Il prossimo evento di Fire Emblem Heroes non riguarda solo l’evocazione. È prevista anche una nuova Prologue Story, Scions of Twelve. Inoltre, il nuovo aggiornamento versione 5.9.0 è stato annunciato ed è disponibile dal 5 settembre. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica delle abilità dei nuovi eroi:

Larcei – Whirling Grace, Regnal Astra, Spd/Def Solo 4, Frenzy 3 e Joint Drive Atk.

– Julia – Luminous Grace+, Rally Spd/Res+, Atk/Spd Pus 4 e Light and Dark.

– Lewyn – Drifting Grace+, Luna, Atk/Res Solo 3 e Infantry Flash 3.

– Leif – Bow of Twelve, Njorun’s Zeal, Atk/Spd Catch 4, S Drink, Pulse Smoke 3.

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra.