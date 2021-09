Metallic Child annuncia il DLC crossover con Sakuna

Crest ha annunciato questa settimana un DLC crossover tra Metallic Child e Sakuna: Of Rice and Ruin. Al momento non sono stati forniti dettagli effettivi. Sappiamo solo che la principessa Sakuna apparirà nel gioco in qualche modo. Di seguito una panoramica dei due giochi:

Metallic Child è un gioco d’azione rogue like con protagonista l’androide noto come Rona, ed è ambientato in un laboratorio spaziale in un futuro non molto lontano. Il gioco uscirà per Nintendo Switch il 16 settembre. Anche se sarà solo nella versione digitale in Occidente.

In Sakuna: Of Rice and Ruin, la dea del raccolto viziata Sakuna si ritrova bandita dalla sua opulenta dimora celeste a un’isola invasa dai demoni. Nella landa selvaggia, deve riscoprire il suo diritto di primogenitura come figlia di un dio guerriero e dea del raccolto resistendo agli elementi, combattendo mostri e coltivando il riso, la fonte del suo potere. Al suo fianco in questo luogo ostile c’è il suo guardiano Tama e un gruppo di umani emarginati. Insieme, questi improbabili compagni devono unirsi per domare sia il suolo che i demoni dell’isola di Hinoe.

Il titolo continua a mantenere la sua presenza in tutti i giochi da quando l’abbiamo visto inizialmente lo scorso novembre. Solo pochi giorni fa,Marvelous ha rivelato un nuovo DLC per il 25° anniversario della serie Story of Seasons che prevede un crossover tra Story of Seasons: Pioneers of Olive Town e Sakuna: Of Rice and Ruin. Questo DLC gratuito può essere scaricato a partire dal 15 settembre e sarà disponibile fino al 30 marzo 2022. I giocatori possono ottenere l’abito Princess Sakuna’s Heavenly Garb. Inoltre, il titolo ha venduto oltre un milione di unità. I personaggi di Sakuna sono apparsi anche in Super Smash Bros. Ultimate con i loro Spirit e, se ciò non bastasse, una speciale figura di Pop Up Parade si basa sul modo in cui raffigura Sakuna stessa.