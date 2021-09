PlayStation Showcase 2021: i giochi più attesi all’evento

Finalmente domani (giovedì 9 settembre) scopriremo cosa avrà in serbo per noi Sony Interactive Entertainment per i prossimi mesi! Alle ore 22:00 si terrà infatti il tanto atteso PlayStation Showcase 2021 (domani saprete tutto sulla nostra copertura Twitch dell’evento), con l’azienda nipponica che svelerà i giochi in arrivo nei prossimi mesi su PlayStation 5 (ma anche su PlayStation 4). Al momento però di anticipazioni concrete non ce ne sono e dunque, dobbiamo pensarci noi a formulare tutte le previsioni e le ipotesi del caso.

Il PlayStation Showcase avrà una durata di circa 40 minuti e dunque, ci aspettiamo tanti giochi e tanti reveal. Tra i titoli (quasi) sicuri ci aspettiamo Horizon Forbidden West, God of War 2/Ragnarok/ o come si chiamerà e Gran Turismo 7. I PlayStation Studios dovrebbero regalare altre sorprese e dunque ci aspettiamo di assistere al reveal della nuova fatica di Bluepoint Games, mentre Naughty Dog potrebbe essere della partita sia con l’ipotetica collection PC di Uncharted, sia con qualcosa appartenente al franchise di The Last of Us… magari con quell’atteso multiplayer di The Last of Us Part II di cui ormai si parla tanto. Per Bend Studio invece dovrebbe essere ancora troppo presto per poter essere pronti con il loro prossimo progetto.

Secondo alcuni rumor, Forspoken potrebbe essere presente all’evento con il reveal del gameplay, così come, restando in tema Square Enix, anche lo scomparso Final Fantasy XVI potrebbe fare finalmente il suo trionfale ritorno. Grossa curiosità anche per Pragmata di Capcom, atteso nel 2022 e forse pronto per mostrarsi al pubblico di PlayStation 5. Lasciamo una piccola porticina aperta per un nuovo capitolo della serie di Crash Bandicoot, cui 25esimo anniversario cade proprio nella giornata odierna.

E poi, in conclusione, vanno tirati in ballo i soliti sogni degli utenti, quei titoli così attesi da lasciare delusi i giocatori ad ogni conclusione degli showcase e State of Play di Sony. Parliamo ovviamente dei remake/reboot/remastered di Silent Hill e Metal Gear, cui speranze risiedono proprio in Bluepoint Games e nel suo prossimo progetto. Potrebbe trattarsi di una delle due IP in collaborazione con Konami? Infine, come non citare il discusso Abandoned, che però, stando alle parole degli sviluppatori, sembra ancora essere lontano dall’essere svelato con il suo primo trailer/gameplay.