Death Stranding Director’s Cut: il trailer finale arriva il 9 settembre

Death Stranding Director’s Cut verrà lanciato alla fine di questo mese, ma prima che ciò accada, Hideo Kojima ha un po’ più di riedizione estesa da mostrare. Sta lavorando da un po’ di tempo a un trailer finale del gioco e in precedenza ha confermato che il trailer sarebbe uscito l’8 settembre. Ora, tuttavia, sembra che sia stato ritardato.

Sulla sua pagina Instagram, Kojima ha caricato un’immagine dove afferma che il trailer finale di Death Stranding Director’s Cut verrà mostrato il 9 settembre. Questo significa che molto probabilmente debutterà durante il PlayStation Showcase. Ecco la descrizione del gioco sul PlayStation Store PS5:

Riconnetti una società in frantumi nell’esperienza definitiva di Death Stranding. Dal leggendario creatore di giochi Hideo Kojima arriva un’esperienza che sfida il genere, ora ampliata e rimasterizzata per PS5 in questa Director’s Cut definitiva. Nel futuro, un misterioso evento noto come Death Stranding ha aperto un varco tra il regno dei vivi e quello dei morti, permettendo alle creature dell’aldilà di vagare in un mondo ormai segnato da una società in declino. Nei panni di Sam Bridges, la tua missione sarà quella di portare speranza all’umanità mettendo in contatto gli ultimi sopravvissuti di un’America decimata. Riuscirai a riunificare un mondo in frantumi, un passo alla volta?

Di recente, l’attore Norman Reedus ha suggerito che si stava negoziando anche un sequel. Death Stranding Director’s Cut verrà lanciato per PS5 il 24 settembre.

The release date of DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT final trailer has been set. The handmade trailer (recorded in PS5 wide mode) will be released on Sept 8 at 8am/BST, 12am/PST on the official KJP YouTube channel. Please watch it with a sound environment if possible. pic.twitter.com/dxqLFjaJKT

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 3, 2021