Preparatevi al lancio di Fist Forged in Shadow Torch con il nuovo trailer

Il publisher Bilibili insieme allo sviluppatore TiGames hanno recentemente pubblicato il trailer di lancio dedicato interamente a Fist Forged in Shadow Torch, titolo che arriverà nella giornata di domani, ossia martedì 7 settembre per PlayStation 5 e PlayStation 4 solo in digitale, mentre è prevista una versione PC, ma non abbiamo informazioni al momento sulla data di uscita.

Ebbene, il trailer di lancio, pubblicato in occasione per l’imminente pubblicazione sul mercato, racchiude le peculiarità più importanti di Fist Forged in Shadow Torch. Ecco la descrizione dell’opera: