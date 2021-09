Conway Disappearance at Dahlia View: uscirà il 2 Novembre

Tra i giochi annunciati durante PC Gaming Show 2021 ,uno dei più attesi per il genere thriller è sicuramente Conway Disappearance at Dahlia View. Il gioco sviluppato da White Paper Games e pubblicato da Sold Out era stato annunciato per questo autunno, dopo mesi senza averne notizie finalmente è stata annunciata la data.

L’opera giungerà sul mercato a partire dal 2 novembre su PayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e su Pc (Steam).

L’iterazione si presenta a noi come un thriller e story-driven che ci catapulterà nella cittadina di Dahlia View, una cittadina noiosa dell’Inghilterra degli anni Cinquanta che è stata sconvolta dal rapimento di Charlotte May, una bambina di otto anni.

Vestendo i panni dell”ex investigatore Robert Conway detective privato in pensione, e a sua figlia Catherine tutt’ora in servizio scopriremo il segreto che si cela dietro la scomparsa della loro vicina. La produzione si presenta a noi come un thriller dove ogni nostro vicino è un papabile sospettato, osservando la loro routine quotidiana dalla finestra di casa nostra, armati di macchina fotografica cercheremo qualche incongruenza nella loro routine, qualche segnale o cedimento che possa farci insospettire.

Quando poi la situazione si farà più complessa, l’uomo stesso smetterà di osservare i vicini dalla finestra ed entrerà nuovamente in azione, aiutato dalla fedele figlia.

Il giocatore cercando la più piccola incongruenza negli schemi dei vicini e grazie ai vari interrogatori di Catherine si troverà davanti a diversi puzzle ed enigmi sempre più complessi, i quali saranno vitali nelle nostre indagini.

Ciò che affascina è anche la possibilità di gestire le informazioni in base alle domande che poniamo, le quali possono essere tra le più velate o dirette, ovviamente non siamo più in servizio e dipenderà tutto da come ci poniamo. La storia si presenta ricca di emozioni, i suoi misteri e dubbi attanaglieranno il giocatore anche una volta chiuso il gioco.

Riusciremo a scoprire il segreto che si cela dietro il rapimento? Chi ha spezzato quella noia nel nostro vicinato rendendolo un incubo ad occhi aperti?

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere