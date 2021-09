Classifica italiana: GTA V sopra la director’s cut di Ghost of Tsushima

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentaquattresima settimana di questo 2021, dal 23 al 29 agosto. Il 20 agosto ha debuttato Ghost of Tsushima Director’s Cut, ma questa settimana è un gradino sotto all’eterno GTA V, al primo posto su PS4 e decimo nella classifica PC. Podio completato un altro titolo abituato alla classifica, Minecraft, nella sua versione per Nintendo Switch. Tornando ai giochi PC, in testa Aliens: Fireteam Elite, con la presenza di ben quattro capitoli della saga di Assassin’s Creed. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 GRAND THEFT AUTO V PS4

2 GHOST OF TSUSHIMA: DIRECTOR’S CUT PS5

3 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

4 JUST DANCE 2021 SWITCH

5 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

6 GOD OF WAR PS4

7 RATCHET & CLANK: RIFT APART PS5

8 F1 2021 PS4

9 NEED FOR SPEED: HEAT PS4

10 MARIO KART 8 DELUXE* SWITCH

PC

1 ALIENS: FIRETEAM ELITE

2 BATTLEFIELD V

3 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

4 ASSASSIN’S CREED UNITY

5 KING’S BOUNTY II

6 ASSASSIN’S CREED ORIGINS

7 HUMANKIND

8 ASSASSIN’S CREED II

9 CODE VEIN

10 GRAND THEFT AUTO V

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail