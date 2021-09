Call of Duty Vanguard: domani verrà mostrato il multiplayer in una live streaming

In questi periodo sono stati mostrati diversi video di Call of Duty Vanguard, specialmente per la campagna, con Polina Petrova che combatte i nazisti a Stalingrado. Per quanto riguarda la parte multiplayer, vi abbiamo parlato nel nostro provato dell’apha svoltasi a fine agosto. Domani, Sledgehammer Games mostrerà fasi multiplayer in una live streaming, quando qui in Italia saranno le 19:00.

Questo sarà in vista del primo weekend beta per il titolo che sarà dal 10 al 13 settembre per i giocatori PlayStation che hanno prenotato il gioco. Tuttavia, l’insider Tom Henderson ha twittato che l’embargo per la beta scadrà domani 7 settembre alle 23:30. I creatori di contenuti inizieranno quindi a condividere il gameplay dalla beta multiplayer.

Per chi non gioca su PlayStation, per accedere alla beta dal 16 al 17 settembre dovrà preordinare il gioco, mentre sarà aperta a tutti dal 18 al 20 settembre. Call of Duty: Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC.

We're dropping a 🔥 HOT 🔥 #Vanguard multiplayer livestream tomorrow at 6PM BST! pic.twitter.com/APxjnGgwQc — Call of Duty UK (@CallofDutyUK) September 6, 2021

