Domino Strays: arriva il primo di una serie di romanzi Marvel!

I superpoteri sono sempre più in mano alle donne. La Marvel lo sa bene e in collaborazione con Aconyte, lancia il primo volume di una serie di elettrizzanti romanzi dedicati alle sue eroine più amate e… pericolose in circolazione. Ecco quindi Domino Strays, storia che più esplosiva non si può, e che vede protagonista, appunto, Domino, uno dei personaggi più originali dell’universo della Casa delle Idee, alle prese con una pericolosa setta guidata da un folle ciarlatano che ha rapito due gemelli per un suo oscuro progetto.

Apparsa per la prima volta sulle pagine di X-Force nel 1992, Domino, il cui vero nome è Neena Thurman, oltre alle sue eccezionali abilità in campo spionistico e nel combattimento corpo a corpo, è una mutante che possiede l’abilità di modificare inconsciamente le probabilità, piegando gli avvenimenti della realtà in modo da causare “fortuna” o “sfortuna”. Domino è sbarcata anche al cinema in Deadpool 2 e nel mondo videoludico, come parte dei personaggi di X-Force su Fortnite.

Appartiene, quindi, alla numerosa schiera dei personaggi tormentati del mondo Marvel, e questa sua complessità la si ritrova da subito nelle pagine di Domino Strays, che sarà il primo titolo della collana Marvel Heroines. La nostra eroina si ritroverà perseguitata dagli incubi del progetto Armageddon, il programma per la formazione di super-soldati che le ha rovinato la vita e fatto perdere per sempre la sua famiglia.

Domino è una mercenaria, con un passato complicato e un presente forse anche peggiore. Strays è la storia oscura della vita della mutante Neena Thurman, a.k.a. Domino. Il libro esplora le sue origini (in parte sconosciute anche a lei) e la scoperta di un culto sinistro. Le trame dei comics di Domino si pongono dalla parte più grintosa e inquietante dello spettro dei fumetti Marvel, e il libro non fa eccezione, catapultando il lettore nel lato più dark della personalità della protagonista.

Domino Strays è sicuramente una lettura ideale per gli appassionati e le appassionate di storie adrenaliniche, tra la fantascienza e il cyber-punk, oltreché per tutti i seguaci dell’universo Marvel. L’autore, l’americano Tristan Palmgren (Quietus), è una garanzia di qualità che terrà i lettori e le lettrici incollati al libro dalla prima all’ultima pagina.