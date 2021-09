Magic The Gathering: presentate le espansioni di Fortnite e Street Fighter

Wizards of the Coast, divisione di Hasbro, Inc ha presentato diversi prodotti di Magic The Gathering, tra cui i crossover con Fortnite e Street Fighter, in uscita nel 2022. L’azienda ha inoltre confermato che l’attesa serie animata Magic: The Gathering sarà disponibile su Netflix negli ultimi mesi del 2022.

La serie Secret Lair di Magic: The Gathering contiene carte speciali splendidamente rifinite per collezionisti, disponibili solo per un periodo limitato. Fortnite sarà l’ispirazione di due drop di Secret Lair e rappresenterà luoghi e personaggi emblematici del gioco. Il drop Secret Lair x Street Fighter offre i classici personaggi di Street Fighter come Chun-Li, la cui carta possiede la meccanica più appropriata a livello tematico: multipotenziamento.

Wizards of the Coast aveva già annunciato quest’anno Universes Beyond, l’esplorazione di nuovi universi, offrendo agli appassionati un modo per giocare a Magic: The Gathering in mondi di fantasia che vanno oltre ai piani di Magic. L’ultima aggiunta alla serie Universes Beyond è data da The Lord of the Rings: Tales from Middle-earth, in cui i giocatori lotteranno per conquistare l’Unico Anello insieme ad Aragorn, cavalcheranno a fianco dei Nazgûl, complotteranno con Saruman e si avventureranno verso Monte Fato. Gandalf, Gollum, Frodo e molti altri personaggi faranno parte di un prodotto in buste di Magic: The Gathering nel 2023 che permetterà agli appassionati di immergersi nella Terra di Mezzo.

Universes Beyond prevede per il prossimo anno anche una serie di prodotti Commander ispirati a Warhammer 40.000. I fan potranno deliziarsi con quattro mazzi dalle nuove illustrazioni, nuove carte e ristampe, tutte ambientate nel mondo di Warhammer 40.000. Nel terzo trimestre del 2022, i giocatori avranno la possibilità di scendere in campo come Space Marines in lotta contro le altre fazioni del 41°

millennio.

“Magic è il cuore della nostra attività e il marchio non è mai stato così forte”, ha dichiarato Chris Cocks, presidente di Wizards of the Coast. “Dalla collaborazione con pietre miliari della cultura pop come Street Fighter, Fortnite e Il signore degli anelli alla serie animata su Netflix in arrivo il prossimo anno, non c’è mai stato un momento migliore per vivere la passione di Magic.”

L’attesissima serie animata Magic: The Gathering sarà disponibile su Netflix negli ultimi mesi del 2022. È al momento in fase di produzione e Wizards of the Coast ha confermato che Brandon Routh (attore di Arrow, The Flash e Superman Returns) darà voce a Gideon Jura, il risoluto ed eroico planeswalker del multiverso di Magic: The Gathering. La serie metterà in scena le avventure degli amati e familiari planeswalker per la gioia dei fan di Magic. Presenterà inoltre dei personaggi inediti, dando origine a una storia completamente nuova, in modo che chiunque, anche chi non ha mai giocato a Magic, possa godersi l’avventura fin dalla prima puntata.

La pubblicazione di un romanzo dell’apprezzato autore fantasy Django Wexler è prevista in parallelo al lancio della serie su Netflix e offrirà un contesto ancora più ricco sotto forma di prequel dello spettacolo. Il romanzo tratterà nel dettaglio gli eventi che si svilupperanno nella serie su Netflix e approfondirà il modo in cui si stringe e si sfalda il rapporto tra Gideon Jura e Jace Beleren, nelle loro cause comuni affrontate da punti di vista diversi e sfruttando abilità diverse.

Per completare il Magic Showcase 2021, Wizards of the Coast ha svelato le espansioni in arrivo nel 2022. Kamigawa: Dinastia Neon sarà l’espansione del primo trimestre del 2022 e sarà ambientata nel classico piano di Kamigawa, ma ben 2000 anni nel futuro. Il secondo trimestre offre Strade di Nuova Capenna, un mondo di sfarzo e sudiciume che miscela angeli, demoni e Magic. I giocatori prenderanno il loro posto in

una delle cinque famiglie criminali e lotteranno per il dominio della città.

Dominaria United uscirà nel terzo trimestre del 2022 e riporterà i giocatori su Dominaria, il piano dove tutto ha avuto inizio nel 1992. L’anno viene infine completato da The Brothers’ War, una delle storie fondamentali della mitologia di Magic, in uscita nel quarto trimestre del 2022: il piano perfetto per festeggiare il trentesimo anniversario del gioco.

Potete vedere il video del Magic Showcase qui sotto.