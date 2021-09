Rogue Company: trailer cinematico di Runway

Da domani 7 settembre, con la terza stagione, arriverà un nuovo personaggio in Rogue Company, ovvero Runway. Per questo First Watch Games e Hi-Rez Studios hanno fatto uscire un teaser trailer cinematico di presentazione, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nella patch note pubblicata ad agosto, queste sono le caratteristiche di Runway:

Cresciuta da spie dai lati opposti della Guerra Fredda, Runway era un’agente che ha usato la carriera di modella giramondo come copertura per lo spionaggio. Oggi usa le conoscenze del suo passato per gestire una doppia attività rischiosa, assicurandosi che ogni cliente che lascia uno dei suoi negozi E7 sia “vestito” per uccidere.

Armi di classe: Fucile d’assalto, Fucile da cecchino

Corpo a corpo: Katana

Gadget:

Trip Mine

Granata Semtex

Perk:

Padded Steps

Helping Hand

Nimble Hands

Tracker Rounds

Headstrong

Abilità:

Attiva – Rifornimento su richiesta : Lancia una valigetta che garantisce munizioni e ricariche infinite ai gadget

: Lancia una valigetta che garantisce munizioni e ricariche infinite ai gadget Passiva – Completamente carico: Porta con sé due armi primarie

Lasciandovi al filmato qui sotto, che inizia nel 1991 durante la Guerra del Golfo, vi ricordiamo che il precedente personaggio aggiunto nel TPS multiplayer free-to-play è stato Switchblade (che compare anche in questo video). Rogue Company è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.