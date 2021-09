One Piece: tanti nuovi dettagli su Yamato!

Dopo aver fatto il suo esplosivo debutto nel manga di Eiichiro Oda nel capitolo 983 (anche se effettivamente abbiamo poi scoperto di aver visto il personaggio molti capitoli prima), Yamato è tornato recentemente alla ribalta, sia nella versione cartacea che in quella animata di One Piece. Nella prima abbiamo potuto vedere un suo flashback durante il suo scontro mortale contro il padre, Kaido, e nella seconda abbiamo assistito ancora una volta al suo salvataggio di Monkey D. Luffy (come potete vedere in fondo all’articolo).

Ai tempi dell’esordio del personaggio aveva fatto scalpore la rivelazione che quello che per tanti capitoli era stato identificato come il figlio di Kaido, fosse in realtà una ragazza, e i fan erano rimasti ancora più shoccati nello scoprire come lei si identificasse completamente con Kozuki Oden, dopo averne letto il diario. Questi dati di fatto hanno generato un dibattito nella community, tra chi pensava che Yamato fosse da considerarsi una donna, chi lo riteneva a tutti gli effetti un transgender e chi invece, riteneva potesse trattarsi di una persona non binaria.

A mettere ordine nelle teorie dei fan però è arrivato lo stesso Eiichiro Oda, con l’ultimo set di Vivre Card, dedicato ai Pirati delle Cento Bestie di Kaido. Qui infatti, oltre a scoprire le taglie di alcuni importanti pirati della ciurma (come per esempio quella dei Sei Guerrieri Volanti), è stato confermato che Yamato si identifica, a tutti gli effetti, come una donna.

Le Vivre Card non sono state ancora pubblicate, ma sono stati tantissimi i leak online, subito raccolti e tradotti dalle tante fan page dedicate a One Piece. Ovviamente questa rivelazione ha riacceso il dibattito sulla sessualità dei personaggi nell’opera di Eiichiro Oda. La confusione dei fan comunque è giustificata, dal momento che Kaido si è riferito più di una volta a Yamato al maschile, come a un uomo.