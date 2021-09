Forza Horizon 5: nuovo gameplay in arrivo

Finalmente Playground Games fa trapelare qualche notizia, a quanto pare su Forza Horizon 5 ci sarà il ritorno delle ”Horizon Stories”, oltre alla modalità Festival, già presenti in Forza Horizon 4. Mancano solo 2 mesi all’uscita ufficiale del gioco e questo vuol dire solo una cosa: ancora più contenuti da mostrare.

Dopo il recente squarcio, fornitoci da Microsoft sul dove sarà ambientato e sulla bellezza dei paesaggi e dettagli da loro ideati, domani avremo finalmente uno sguardo alla modalità campagna con l’episodio sette della rubrica ”Forza Horizon 5: Let’s Go” rubrica presente sul canale ufficiale Forza, che ci aggiorna passo passo sui sviluppi del gioco

Oltre a quest’annuncio il creatore ha dato conferma a diversi utenti su Steam per quanto riguarda il sistema di livellamento: sembra che funzionerà in modo analogo come in Forza Horizon 4 solo con qualche leggera differenza. Come sappiamo la modalità Stories non era presente nel capitolo precedente della saga, e in più sono stati confermati ben sei festival, quindi questa sarà già una grande differenza per quanto riguarda il sistema per livellare.

Aspettiamo con ansia il ritorno delle Horizon Stories e di altre novita su Forza Horizon vi lasciamo il link per seguire la diretta domani!