PlayStation Showcase 2021: un grosso annuncio in vista?

Per chi non lo sapesse, David Jaffe è il creatore di God of War e dunque, qualcosa sul settore dovrà pur conoscere. Ecco perché se una personalità di spicco come lui ci dice che il PlayStation Showcase di giovedì 9 settembre riserverà una grossa sorpresa, allora qualcosa di vero deve per forza di cose esserci.

Tramite Twitter, il buon Jaffe è letteralmente esploso tenendo dentro se stesso questa notizia e a quanto sembra, alla fine non ha resistito, vuotando il sacco:

“Ecco tweet inutile ma se non dico qualcosa esplodo!!! Ho appena scoperto di un nuovo gioco per PlayStation che stanno realizzando, non ho idea quando verrà svelato (forse la prossima settimana, forse no). Sappiate solo che quando lo faranno, la gente perderà la testa!”

Dunque, dobbiamo aspettarci almeno un grosso nuovo annuncio al prossimo PlayStation Showcase destinato a PlayStation 5? Speriamo che le parole di Jaffe troveranno le dovute conferme! Secondo voi, il gioco di cui parla potrebbe essere God of War 2? Nei prossimi giorni vi informeremo sulla nostra copertura Twitch dell’evento.

here's useless tweet but if I don't say something i will explode!!!

just found out about a new plaeystation game they are making-no ideaa when it get unveiled (maybe next week, maybe not) BUt just know when it does, people are gonna lose their fucking minds! Bad ass!!!

