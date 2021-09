One Piece: ecco il logo e lo script del live-action

L’impegno di Netflix nel campo degli anime, l’abbiamo detto tante volte, si estende ben oltre la produzione di serie animate originali, o l’arrivo sulla piattaforma dei principali franchise dell’intrattenimento nipponico. Il colosso dello streaming sta infatti investendo anche sui reboot in live-action di alcune delle serie più amate, come Cowboy Bebop (che ha già ricevuto una buona dose di critiche, alcune assurde), Yu degli Spettri, e soprattutto One Piece.

L’adattamento del manga di Eiichiro Oda è probabilmente uno dei più attesi di sempre, e l’inizio dei lavori sul set (da cui sono arrivate alcune foto), non ha fatto che scatenare la fantasia dei fan, attualmetne impegnati nell’impresa di scoprire chi sarà protagonista dell’opera.

Nel frattempo però il profilo Twitter ufficiale del live-action ha svelato alcune informazioni interessanti, rivelando la prima pagina dello script, dove campeggia il logo della serie. A quanto sembra inoltre,la serie Netflix si atterrà a Romance Dawn, la prima versione della storia di Monkey D. Luffy, partorita da Eiichiro Oda prima dell’inizio della serializzazione vera e propria di One Piece.

A quanto appare chiaro dalle immagini inoltre, gli sceneggiatori della serie sono stati Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D.) e Steve Maeda (Lost, CSI Miami, Lie to Me, X-Files), due giganti delle produzioni seriali, che compaiono come autori dello script. La prima stagione dell’opera conterà un totale di dieci episodi, ma i suoi creatori sperano con tutto il cuore di ottenere un rinnovo e di rendere giustizia al lavoro di Eiichiro Oda. Un qualcosa di cui tutti i fan non potrebbero che essergli grati.