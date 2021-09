One Piece: il merchandise svela il nuovo membro della ciurma di Luffy

Una delle questioni che ha sempre tenuto banco tra i fan di One Piece è stata quella dei compagni di Monkey D. Luffy. Quanti saranno, alla fine della serie, gli amici del protagonista, i suoi più cari e fidati “nakama”, i componenti della sua ciurma? Basandosi su un’affermazione dello stesso Luffy fatta nel primo capitolo del manga di Eiichiro Oda, Romance Dawn, molti si erano convinti che il numero finale sarebbe stato di dieci.

In questo caso la ciurma di Cappello di Paglia sarebbe ormai completa, con l’ingresso di Jinbe, ex membro della Flotta dei Sette e capitano dei Pirati del Sole, come timoniere della Thousand Sunny, poco prima dell’inizio della guerra contro i pirati di Kaido.

Un’altra interpretazione (poi confermata) della frase di Luffy però vorrebbe che il futuro Re dei Pirati cercasse dieci compagni al di là di se stesso, e che dunque il numero finale di componenti della ciurma sarebbe di undici e non di dieci. In questo caso ci sarebbe ancora un posto da riempire, e i fan si sono scatenati, cercando di individuare il personaggio più degno.

Ebbene sembra che il merchandise di One Piece abbia sottratto ai fan il piacere della scoperta ancor prima che la rivelazione arrivasse dal manga: nell’ultimo set di asciugamani dedicato alla serie infatti ci sono ben undici pezzi, uno per ogni membro della ciurma, e l’ultimo rappresenta Yamato, il figlio (o piuttosto la figlia) di Kaido.

Nonostante tutto si trattava di una scelta che a molti fan appariva ormai scontata: nel capitolo 1016 di One Piece era stata Yamato stessa a dichiarare la sua intenzione di partire con Luffy dopo la fine della guerra di Wano, ed Eiichiro Oda sta facendo di tutto per approfondire il personaggio, dotandolo di un background degno degli altri membri della ciurma.Questo è stato reso ancor più evidente dal flashback dedicato alla ragazza nel recente capitolo 1024 del manga.

Insomma prepariamoci perché ormai è certo: Yamato andrà a fare compagnia a Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Nico Robin, Chopper, Franky, Brook e Jinbe nella ciurma che conquisterà lo One Piece. Il viaggio nei mari del Grande Blue si arricchirà di un nuovo, straordinario personaggio.