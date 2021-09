Shang-Chi: scovato un easter egg di Dragonball!

Lo scorso 1 settembre ha fatto il suo esordio nei cinema Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il nuovissimo titolo del Marvel Cinematic Universe (e il venticinquesimo film dell’universo condiviso), pronto ormai ad adentrarsi nella sua Fase 4. La pellicola porta in scena il primo supereroe di origini orientali della Casa delle Idee, interpretato dall’attore cinese Simu Liu.

All’interno del film si possono trovare anche alcuni interessanti riferimenti e easter egg che coinvolgono vari aspetti della cultura orientale, compreso un rimando diretto al mondo dei manga e degli anime, che viene citato attraverso una delle sue opere più note: Dragonball. Ai fan infatti non è sfuggito come proprio il lavoro di Akira Toriyama sia stato infatti omaggiato dal film Marvel in una delle sue scene più intense. Attenzione però, da qui in avanti l’articolo contiene spoiler!

In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il protagonista si impegna in una serie di combattimenti ad alta tensione, utilizzando una vasta gamma di tecniche mistiche per prevalere sui suoi avversari, ma è solo nello scontro finale contro il padre, Xu, che l’eroe, dopo essere riuscito a guadagnare il controllo dei Dieci Anelli, riesce a utilizzare una tecnica con la quale crea una potente sfera di energia.

La posa utilizzata dal personaggio in questo frangente è molto simile a quella che Goku in Dragonball utilizza per sferrare uno dei suoi colpi più iconici, l’Onda Energetica (o Kamehameha), e la somiglianza viene notata anche all’interno del film stesso. Dopo la fine dello scontro infatti il personaggio di Katy, interpretato dalla comica Awkwafina, si riferisce alla tecnica utilizzata da Shang-Chi con il nome di Kamehameha Fireball.

Si tratta di un dettaglio gustoso, che oltre a confermare la fama planetaria raggiunta dal franchise di Dragonball e a strizzare l’occhio ai fan dell’opera di Akira Toriyama, va anche a significare che il manga e anime esiste anche all’interno del multiverso cinematografico di casa Marvel. Nel frattempo tutti gli appassionati di Dragonball non vedono l’ora che arrivi il nuovo film del franchise, Dragonball Super Super Hero. E magari Shang-Chi potrà prendere spunto per qualche altra tecnica in vista del sequel!