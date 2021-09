God of War: morto lo sviluppatore George Mawle

È sempre triste riportare queste notizie, ma per dovere di cronaca va fatto! Cory Barlog ha dato l’estremo saluto tramite il suo profilo Twitter ad uno degli sviluppatori di God of War, ossia George Mawle, che si è spento lo scorso 2 settembre (anche se non sappiamo quali siano le cause della morte). Come ha specificato il buon Barlog, Mawle ha avuto un ruolo molto importante nello sviluppo dell’ultimo capitolo della serie.

Inoltre, come svelato da Mihir Sheth, che in passato ha lavorato presso Sony Santa Monica Studio insieme al compianto Mawle, a lui si devono anche le Lame del Caos presenti nel quarto capitolo della serie God of War (cui sequel potrebbe essere mostrato al PlayStation Showcase di giovedì), ricreate grazie al suo talento nello sviluppo. Anche noi ci uniamo nel cordoglio. R.I.P. George!

George was such an amazingly funny, smart and warm human being. He was one of the fathers of the Leviathan feel. Without his curiosity and intellect those moments of pure joy recalling the axe would never have existed.

Absolutely breaks my heart that he is gone.

RIP brother💔 https://t.co/ILpeSQUsk0

— cory barlog 🖖 (@corybarlog) September 6, 2021