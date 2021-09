Dragon Quest the Adventure of Dai A Hero’s Bonds arriva il 28 settembre

L’action jrpg Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds sarà lanciato per mobile il 28 settembre in tutto il mondo, hanno annunciato l’editore Square Enix e lo sviluppatore DeNA. Di seguito una panoramica del gioco, tramite il suo sito ufficiale:

Combatti, discepolo di Avan! In un mondo tormentato dalle forze del male, uno spadaccino ei suoi compagni decisero di sconfiggere Hadlar, il Signore Oscuro.

Sono passati molti anni da quando L’Eroe ha riportato la pace nella terra … Su un’isola isolata nei mari del sud, un ragazzo di nome Dai vive tra i mostri, desiderando ardentemente diventare lui stesso un eroe un giorno. Tuttavia, tutto cambia quando il Signore Oscuro viene rianimato. Con un’altra crisi che affronta il mondo, Dai fa una promessa al suo mentore, incontra nuovi amici e apprende lentamente il suo destino ineludibile … Questo è l’inizio dell’avventura di Dai e la sua ricerca per diventare un vero eroe!

Personaggi

Dai – è stato allevato dallo sciamano Brass. Di recente i suoi talenti latenti sono fioriti sotto la tutela di Avan, l’eroe che una volta salvò il mondo da Hadlar.

– è stato allevato dallo sciamano Brass. Di recente i suoi talenti latenti sono fioriti sotto la tutela di Avan, l’eroe che una volta salvò il mondo da Hadlar. Popp – Un ammiratore di Avan, Popp diventa il suo apprendista per allenarsi come mago.

– Un ammiratore di Avan, Popp diventa il suo apprendista per allenarsi come mago. Maam – Difende la sua città natale, Nayle, con la pallottola pistola magica dato a lei dall’eroe Avan.

– Difende la sua città natale, Nayle, con la pallottola pistola magica dato a lei dall’eroe Avan. Avan – Ex eroe funge da mentore di Dai e dei suoi amici. In passato, ha sconfitto il Signore Oscuro e ha salvato il mondo.

– Ex eroe funge da mentore di Dai e dei suoi amici. In passato, ha sconfitto il Signore Oscuro e ha salvato il mondo. Crocodine – Il comandante della Legione Furfang dell’Esercito Oscuro.

– Il comandante della Legione Furfang dell’Esercito Oscuro. Hyunckel – Il comandante della Legione dei non morti dell’Armata Oscura.

– Il comandante della Legione dei non morti dell’Armata Oscura. Hadlar – Conosciuto come il Signore Oscuro, il suo esercito di mostri era abbastanza forte da minacciare il mondo intero. Dopo essere stato sconfitto da Avan, fu rianimato da Vearn, il Re Oscuro.

Modalità