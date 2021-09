Stardew Valley: nuovo progetto dello sviluppatore

Stardew Valley è uno dei titoli indipendenti più celebri del mercato videoludico: uscito nel 2016 e sviluppato solamente da Eric Barone, il simulatore agricolo ha ricevuto un’accoglienza davvero calorosa e ed è stato in generale applaudito dalla critica e dal pubblico. Il titolo, negli ultimi cinque anni è stato molto seguito da Barone, in quanto è stato sempre pronto a lanciare aggiornamenti che introducessero novità, atte a rendere il titolo un’esperienza sempre più completa.

Solo ultimamente, però, pare che lo sviluppatore solista stia per fermare il lavoro post-lancio di Stardew Valley. In poche parole, pare che stiano per terminare gli aggiornamenti. In una recente intervista, Barone, infatti, avrebbe dichiarato di non avere idea di quali saranno (se ci saranno) i prossimi aggiornamenti per il simulatore agricolo, in quanto avrebbe affermato di essere impegnato con un inedito progetto, di cui ancora non si conoscono i dettagli.

Non sto dicendo che non ci saranno più aggiornamenti. A questo punto non lo so nemmeno io! Al momento sono concentrato sul mio prossimo progetto, quindi vedremo.



Barone non solo è noto per essere un progettista di videogiochi solitario, anzi. Proprio con lo sviluppo del suo ultimo gioco, ha dimostrato di tenerci particolarmente alla buon riuscita dei suoi progetti, anche a costo di allungare i tempi per poter superare eccellentemente gli ostacoli e i problemi che gli si ponessero lungo la strada. Sicuramente, questo nuovo videogioco misterioso di Barone potrebbe rivelarsi una vera e propria perla da non lasciarsi sfuggire. Per ulteriori dettagli, noi vi aggiorneremo costantemente.

Ricordiamo a tutti, infine, che Stardew Valley è attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivi mobile (iOS e Android) e PC.