Project 007: nuove informazioni sul titolo di IO Interactive

L’anno scorso è stato annunciato che IO Interactive avrebbe realizzato Project 007 un gioco su James Bond. Il team ha lavorato quasi esclusivamente alla serie Hitman, di cui il terzo gioco di una trilogia di reboot è uscito all’inizio di quest’anno e sta ancora ricevendo supporto. Molte persone erano entusiaste dell’annuncio e hanno visto la collaborazione ta la casa di sviluppo e il film come un incontro perfetto. Non sorprende che alcuni dei primi a vederlo furono i supervisori dell’IP.

In un’intervista con GamesIndustry, l’ex direttore dello sviluppo del business interattivo di MGM ha parlato della nuova spinta di MGM nel regno dei giochi. Parlando di Project 007, ha ribadito quello che molti pensavano dopo l’annuncio: che IO e Bond erano una coppia perfetta ha inoltre aggiunto che la loro nuova spinta al gioco consisteva nel trovare la giusta misura. Di seguito riportiamo una parte dell’intervista:

Riguarda anche l’autenticità e vogliamo assicurarci che i fan siano contenti delle esperienze che noi e i nostri partner stiamo fornendo. Cerchiamo davvero partner nello sviluppo e nella pubblicazione che siano talentuosi ma che comprendano anche l’IP e il marchio in un modo che prospererà attraverso il gameplay. Il gameplay è il re, l’esperienza è il re e vogliamo assicurarci di offrire grandi esperienze con o senza l’IP. L’IP dovrebbe davvero far cantare il gioco alla fine della giornata. Tutto si riduce all’identificazione del giusto partner di sviluppo. IO è l’autorità nei giochi stealth e orientati agli agenti, quindi erano davvero un sogno diventato realtà in termini di studi con cui collaborare su James Bond. Hanno una profonda, profonda passione per l’IP e sono straordinariamente talentuosi. È una partita fatta in paradiso, IO Interactive e James Bond, e stiamo lavorando a qualcosa che pensiamo sarà molto speciale per i fan.