Sonic Colors Ultimate: presto arriverà una patch correttiva

La manager della divisione dedicata ai social media per il marchio di Sonic è di recente comparsa su Twitter pubblicando un cinguettio che anticipa ai fan di Sonic Colors: Ultimate che presto arriverà una patch correttiva che mirerà a risolvere vari problemi di natura tecnica, tra cui gli improvvisi crash del software che erano stati segnalati dall’utenza.

Dopo le continue segnalazioni, la manager in questione, ovvero Katie Chrzanowski avrebbe condiviso il cinguettio di poco fa, omettendo però i dettagli relativi all’obiettivo specifico che si pone quest’imminente patch. Sicuramente, il fatto che Sonic Colors: Ultimate soffra di improvvisi ed anomali arresti è piuttosto grave, perciò non stupirebbe (anzi sarebbe necessario) se la patch mirasse a provvedere di risolvere tale problema.

Hey everyone! Appreciate all your feedback on Sonic Colors: Ultimate, and the teams are listening and assessing for an upcoming patch. Thank you all for your patience as we dig into this!

Non è finita qui, in quanto sempre dal medesimo profilo, inoltre, è giunta anche una “nota a margine“, relativa ai problemi grafici che il titolo soffre a causa dell’utilizzo di un emulatore. Chrzanowski ha affermato che il team di sviluppo non ha niente a che fare con questo ma che provvederà a risolvere anche questa problematica.

Quick aside: we've seen some graphical issues that were caused by an emulator which is unfortunately outside our control.

Trying to figure out what bugs are legitimate can really slow down the QA process. If you're having issues, please do flag them here: https://t.co/vymOVVEyZp

— Katie – MiniKitty (@KatieChrz) September 5, 2021